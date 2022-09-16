Не менше 440 тіл загиблих знайдено в Ізюмі

Під час огляду околиць Ізюма, звільненого українською армією, знайдено численні стихійні поховання загиблих місцевих жителів.

Про це розповіли начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов та уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти, Олег Котенко.

Болвінов каже, що серед загиблих є як українські військові, так і мирні жителі. Вони загинули з різних причин: внаслідок обстрілів від вибухів; декого розстріляли.

Про впізнання загиблих поки що говорити рано – ексгумація тільки почалася.

Котенко каже, що поховання раніше знімали російські військові і після того, як вони пішли з Ізюма, українці вже знали, де його шукати.

“Десь є реєстр, у якому, я думаю, вони нам підказуватимуть, де вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо, і ми розумітимемо, що це за людина, чому йому було надано номер, а не прізвище”, – каже він.