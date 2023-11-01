Не лише Вінниця: в Івано-Франківську виявили гепатит А

У Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні станом на 1 листопада перебувають семеро людей з гепатитом A.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на заступницю генерального директора медзакладу Наталію Дьоміну.

Серед хворих четверо дорослих і троє дітей. За інформацією лікарки, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A.

“Цифра 12 ні про що не свідчить. Але з точки зору епідеміології ми на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів. Особливо — гепатиту A, тому що він має циклічність у п’ять-сім років. У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017-2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності”.