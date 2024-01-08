Суспільство

НБУ готовий обговорювати фінансові обмеження для ухилянтів

8 Січня 2024 09:07
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мобілізація

Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній раді щодо фінансових норм законопроекту про мобілізацію.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону.

“Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками”, – сказав він.

Як зазначив Пишний, питання мобілізації не входять до компетенції НБУ, оскільки це питання Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроекті передбачені фінансові обмеження для ухилянтів, тому НБУ готовий включитися в процес.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду проект закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.

Зокрема законопроект пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з’явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Законопроект пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями.


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