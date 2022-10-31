Політика

NBC: Байден насварив Зеленського, коли той попросив більше зброї

31 Жовтня 2022 16:47
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байден, зброя, зеленський

Під час однієї з телефонних розмов президента США з Володимиром Зеленським Джо Байден підвищив голос і нагадав президентові України, що жителі та уряд Сполучених Штатів і так надають його країні суттєву допомогу.

Про розмову, що відбулася близько п’яти місяців тому, у червні, розповідає телеканал NBC News, посилаючись на кілька джерел, знайомих із змістом розмови.

За даними телеканалу, на початку бесіди американський президент розповів Зеленському, що адміністрація США щойно схвалила виділення Києву військової допомоги на суму $1 млрд, після чого Зеленський негайно почав перераховувати озброєння, необхідні ЗСУ для захисту від російського вторгнення, які Україна на той момент ще не отримала.

Тоді, як стверджує джерело NBC News, Байден підвищив голос і заявив українському президенту, що той міг би виявити трохи більше подяки за надану допомогу.

Американський народ і так був дуже щедрим, заявив Байден, а адміністрація країни та її військове відомство “ретельно працювали, щоб допомогти Україні”.

Телеканал повідомляє, що Рада національної безпеки США відмовилася коментувати цю інформацію, а представник Володимира Зеленського не відповіла на запит про коментар.

Як повідомляє NBC, посилаючись на свої джерела, в американському конгресі (причому в обох партіях), в оточенні українського президента, а також в урядах низки європейських країн існує певна фрустрація з приводу надмірної повільності байденівської адміністрації в реагуванні на прохання Києва про військову допомогу .

Білий дім спочатку не наважується схвалювати постачання деяких видів озброєнь, які Україна запитує найбільш терміново, і лише через тижні або навіть через місяць поступається під тиском, повідомляє NBC.

Незважаючи на наполегливі прохання України, Білий дім досі не дозволив постачання ракет далекого радіусу дії, танків, бойових броньованих машин чи авіації, пояснюючи це побоюваннями подальшої ескалації конфлікту.

За словами джерел телеканалу, після відповіді з боку Байдена під час червневої розмови команда Зеленського вирішила спробувати згладити тертя, що склалася, уклавши, що вступати в розбіжності з президентом США не буде продуктивно.


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