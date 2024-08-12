НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Зеленського після журналістського розслідування

Після розслідування “Слідства.Інфо” про майно полковники Олексія Зеленського, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя посадовця.

Про це “Слідство.Інфо” дізналося від НАЗК у відповіді на журналістський запит.

Там зазначили, що моніторинг розпочали для встановлення відповідності рівня життя Зеленського та членів його сім’ї майну та одержаним ними доходам.

Як з’ясували журналісти “Слідства.Інфо”, родичі полковника Олексія Зеленського під час повномасштабного вторгнення набули у власність автомобілів і мотоциклів на загальну суму 440 тисяч доларів.

Крім того, тесть та мати посадовця за останні кілька років заволоділи будинками в Конча-Заспі. Один із них виставили на продаж за майже мільйон доларів.