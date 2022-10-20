Суспільство

Навколо Харкова облаштовано три лінії оборони – Синєгубов

20 Жовтня 2022 14:40
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війна, харків

ЗСУ не зупиняються та продовжують звільняти території Харківщини від окупантів. Про це заявив під час брифінгу голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, спільно з військовими та владою на місцях проведена величезна робота зі створення ешелонованої оборони області.

“Облаштовані та укріплені три лінії оборони, зміцнення яких триває і до сьогодні. Робимо усе, щоб у росіян більше не було можливості ступити на нашу землю”, – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що ЗСУ продовжує наступальні дії на території Харківщини. За останні 6 днів звільнили 19 населених пунктів. А усього за період з вересня наші військові вигнали окупантів з 544 населених пунктів області. На сьогодні під тимчасовою окупацією залишається тільки 1,8% території області – це 32 населені пункти.

“Харківщина вистояла в найскладніший час, а сьогодні ЗСУ роблять усе, щоб звільнити від окупантів усю територію області. Кожен на своєму місці працюємо на перемогу”, – запевнив чиновник.


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