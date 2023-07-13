Суспільство

Навіщо закладам QR-меню

13 Липня 2023 17:05
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  На правах реклами

Які переваги онлайн-меню?

Онлайн-меню привертає увагу багатьох сучасних закладів. І це не дарма, адже воно містить в собі ряд переваг:

Швидке та зручне оновлення позицій. Не потрібно кожен раз змінювати друковане меню, просто додайте перелік акцій та сезонних пропозицій на сайт.

Можливість переглянути детальний опис страв разом з фото.

Додатковий метод оплати. Власне замовлення гість може сплатити самостійно у своєму телефоні.

Чому власникам кафе потрібно переходити на QR-меню?

QR-меню привертає увагу своєю зручністю та функціональністю. Електронне меню дозволить гостям самостійно сканувати код та переглядати страви на своїх смартфонах. Замовлення вийде оплатити одразу в телефоні не чекаючи на офіціанта.

Такий спосіб роботи допоможе власникам закладу покращити комунікацію з клієнтами. Також не слід забувати про те, що більше не доведеться витрачати на кошти на друк паперового меню.

Переваги онлайн меню від Poster

Сучасне рішення для закладів від Poster — це QR-меню, що не тільки автоматично наповнює ваш сайт стравами, але й підлаштовує вигляд сторінки під мобільний пристрій.

За допомогою меню від Poster ви зможете:

  • Створити меню ресторану за декілька хвилин.
  • Зручно та просто керувати своїм сайтом.
  • Оплачувати замовлення одразу в телефоні.
  • Залишати відгуки про страви та швидко реагувати на всі коментарі клієнтів.
  • Отримати безплатні наліпки з QR-кодом вашого сайту.

Налаштування QR-меню від Poster

Власний сайт вийде створити в декілька кліків. Для цього:

  1. Зареєструйте акаунт в програмі та додайте меню.
  2. Під’єднайте застосунок Poster QR та оберіть тариф «QR-меню».
  3. Додайте фото та описи для страв. А у вкладці Меню → Категорії налаштуйте відображення категорій на сайті.
  4. Створіть власний дизайн для сайту та додайте CSS-стилі.
  5. Оберіть дизайн наліпок та замовте його для вашого закладу.

QR-меню ідеально впишеться в принцип роботи як дорогого ресторану, так і кафе на винос та доставку суші. Електронні меню допомагають збільшити продажі, поліпшити комунікацію з клієнтами та підвищити рівень задоволення ваших гостей.


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