НАТО може втрутитися у війну в Україні: ось червоні лінії – La Repubblica

Уперше від початку війни НАТО в дуже конфіденційному порядку і без офіційних повідомлень встановила щонайменше дві червоні лінії, за якими може відбутися пряме втручання в конфлікт в Україні, пише італійська La Repubblica.

Слід підкреслити, вказує видання, що не існує оперативних планів, які передбачають відправлення військ, а лише оцінки можливих надзвичайних планів – реального останнього засобу – у разі залучення у війну третіх сторін.

Перша “червона лінія обертається навколо можливості проникнення Росії через лінію оборони Києва” і стосується “прямої або непрямої участі третьої сторони” в конфлікті в Україні, пише видання, маючи на увазі залучення у війну Білорусі.

У статті йдеться про те, що ЗСУ “вже не можуть повністю контролювати” кордон, що “створює умови для прориву ЗС РФ у коридор між Україною і Білоруссю”. Repubblica пише що, “тоді Мінськ буде безпосередньо залучений у військову суперечку”.

“І ця обставина може лише активізувати дії НАТО на користь України”, – йдеться в статті.

Друга “червона лінія передбачає військову провокацію Росії проти країн Балтії чи Польщі або цілеспрямований напад на Молдову”.