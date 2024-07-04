Суспільство

Наступного тижня Україну накриє спека до 40 градусів
4 Липня 2024 22:05
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Замок на березі Дністра / Фото: Національний природний парк "Хотинський"

Сильна спека триватиме в Україні весь наступний тиждень. Максимальна температура повітря становитиме +33+37 градусів, на півдні, сході та в багатьох центральних областях +35+39, місцями ймовірно до +40 градусів.

Таким прогнозом поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

“Важливо мати запас води, запланувати за можливості побути цей період із дітьми чи старшими людьми десь трохи далі від асфальту та ближче до гір чи хоча б тінистих садків, річок та ставків”, – радить Діденко.

Протягом вихідних 6-7 липня, як обіцяє Діденко, в Україні буде сухо та сонячно.

Сильна спека передбачається на сході, півдні та в центрі країни — +32+37°C. На заході очікується +26+32°C. На півночі впродовж суботи-неділі буде +28+32°C.


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