Наступ росіян в Україні досягає кульмінації, – ISW

Українські та західні офіційні особи по різному дивляться на російський наступу в Бахмуті, але всі погоджуються з оцінкою того, що російські зусилля навколо Бахмута, ймовірно, досягнуть кульмінації.

25 березня Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що російський наступ на Бахмут зупиняється і що російські війська можуть перемістити свою увагу на райони Авдіївки та Сватове-Кремінна, повідомляється у звіті ISW.

Речник Східного угруповання Збройних сил України полковник Сергій Череватий попередив, що нещодавнє зменшення кількості російських наземних нападів поблизу Бахмута потребує додаткового аналізу. Череватий також заявив, що невизначені російські звичайні сили підсилюють сили Групи Вагнера, припускаючи, що російські звичайні сили втручаються, щоб запобігти передчасній кульмінації наступу Вагнера. Череватий зазначив, що 25 березня російські війська здійснили 18 наземних атак поблизу Бахмута, але останнім часом у цьому районі здійснювали 40-50 атак на день. припускаючи, що виснажені сили Вагнера не в змозі підтримувати свій попередній темп операцій поодинці, але можуть збільшити свій темп до попередніх рівнів за допомогою російських звичайних сил.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що ситуація в Бахмуті стабілізується. Однак ці заяви не є взаємовиключними, і російські зусилля проти Бахмута, ймовірно, досягнуть кульмінації. Російські війська можуть продовжувати часті та агресивні напади на Бахмут, навіть якщо наступ закінчився майже безуспішно, як раніше оцінювало ISW, оскільки кульмінація не означає відсутність боїв. Російські атаки в Бахмуті та його околицях можуть відновитися на високих рівнях, не принісши значних нових здобутків, якщо звичайні російські сили справді вступлять у бій.

Російські війська не мають такого рівня вогневого контролю над українськими наземними лініями зв’язку (GLOCs) до Бахмута, Авдіївки та, ймовірно, інших ділянок фронту, як стверджують російські мілблогери, що ще більше підриває зусилля Росії взяти Бахмут. Нещодавні кадри показують, що українські війська залишаються в змозі проїхати дорогами Бахмут-Часів Яр і Бахмут-Хромове, незважаючи на те, що російська артилерія обстрілює українські машини.

Російські мілблогери, ймовірно, базували свої заяви про контроль вогнем на дальності російських артилерійських систем, але навіть російські наземні просування поблизу цих GLOC не змогли перешкодити українській техніці використовувати їх принаймні в невеликих масштабах. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що сили Групи Вагнера перетнули T0504, але не можуть встановити стійкі позиції, які б перерізали GLOC.