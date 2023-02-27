Наречені можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу через “Дію”

Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. “Навіть нічого ксерити не треба”, – зазначають фахівці Мінцифри

Як це працює:

Зайдіть на портал Дія та авторизуйтеся Натисніть Послуги – Сім‘я – Заява про шлюб Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною пошту. Він чи вона має також підписати її з КЕП

“Це все! Очікуйте електронний лист з деталями від обраного ДРАЦС. Менше черг — більше кохання”, – йдеться у повідомленні.