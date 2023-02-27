Наречені можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу через “Дію”

Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. “Навіть нічого ксерити не треба”, – зазначають фахівці Мінцифри
Як це працює:
- Зайдіть на портал Дія та авторизуйтеся
- Натисніть Послуги – Сім‘я – Заява про шлюб
- Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії
- Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом
- Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною пошту. Він чи вона має також підписати її з КЕП
“Це все! Очікуйте електронний лист з деталями від обраного ДРАЦС. Менше черг — більше кохання”, – йдеться у повідомленні.
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