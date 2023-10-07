Наразі ідентифіковано 48 загиблих у Грозі

Правоохоронці ідентифікували 48 із 51 загиблого внаслідок удару по с.Гроза Куп’янського району Харківської області, завданого окупантами 5 жовтня, повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

“Ідентифікували вже 48 загиблих із с. Гроза. Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів. Ще 79 зразків із невпізнаних тіл і фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс АNDE. Російська ракета розірвала людей так, що у криміналістів і слідчих десятки таких фрагментів – ретельно працюють із кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках”, – написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, 5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали ракетного удару, імовірно Іскандером-М, по кафе-магазину в с. Гроза Куп’янського району Харківської області, де відбувалися поминки з нагоди перепоховання українського військового, уродженця цього села. Унаслідок удару 51 людина загинула, 6 поранено.