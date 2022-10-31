Спорт

Напився, впав, ЗЧМ, кома. У Москві госпіталізували шахіста Анатолія Карпова

31 Жовтня 2022 15:40
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Депутата Держдуми РФ та екс-чемпіона світу з шахів Анатолія Карпова госпіталізували у Москві. Зараз він у реанімації із серйозною черепно-мозковою травмою, пишуть місцеві ЗМІ.

“Швидка забрала гросмейстера з Георгіївського провулка — це будівля Державної думи. Карпов був непритомний, у стані алкогольного сп’яніння. Пізніше лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та перелом лівої стегнової кістки. Зараз він у стані штучної коми”, – йдеться у повідомленні.

Як розповіла його дочка Софія, шахіст зазнав травми внаслідок падіння, на нього ніхто не нападав.

Вона стверджує, що батько травмувався внаслідок побутової травми.

Наразі Анатолій Карпов перебуває у відділенні нейрореанімації Інституту ім. Скліфосовського у стані штучної коми.


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