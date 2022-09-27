Найвідомішого іранського футболіста звинувачують у розпалюванні протестів

Іранські ЗМІ та політики звинувачують футболіста Алі Карімі у розпалюванні протестів через посади в соцмережах.

Карімі, який живе в Дубаї, колишній капітан національної збірної Ірану з футболу, піддався критиці за свої дописи в соціальних мережах. Він засудив вбивство 22-річної захисниці прав жінок Махси Аміні – її було затримано поліцією за неправильно одягнений хіджаб і, за повідомленням очевидців, жорстоко побито в поліцейській машині. Після чого Аміні померла у лікарні.

Футболіст також підтримав протестувальників, особливо жінок, і закликав армію не допустити “пролиття безневинної крові”.

“Не бійтеся сильних жінок. Можливо, настане день, коли вони стануть вашою єдиною армією”, – написав Карімі у твіттері.

Він також порекомендував безпечні VPN-сервіси, які можуть використовувати іранці для обходу державних обмежень в Інтернеті, які посилилися на тлі протестів.

Після загибелі Махси Аміні сотні людей в Ірані вийшли на протести – це наймасовіші за багато років протести проти чинної влади. Натовпи людей у ​​Тегерані та багатьох інших містах атакують поліцейські дільниці, захоплюють будівлі органів влади, жінки публічно обрізають волосся та спалюють хіджаби.

Щонайменше 57 людей загинули під час антиурядових протестів. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International підтвердила, що для розгону переважно мирних протестів сили безпеки Ірану стріляють по натовпу дрібом та іншими металевими кульками, використовують сльозогінний газ та водомети, б’ють палицями. Організація закликала ООН розпочати розслідування протизаконної поведінки представників іранських сил безпеки.

Влада Ірану, у свою чергу, відкидає звинувачення в жорстоких репресіях, внаслідок яких було вбито десятки людей і затримано 1200 осіб. Повідомляється, що в країні було створено спеціальні суди для розгляду справ протестувальників, які, за твердженням влади, були “найняті з-за кордону”.