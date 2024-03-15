Найсмачніші українські млинці на Масляну – покроковий рецепт

Масляна – це стародавнє свято, яке святкують перед Великим постом, яке символізує прощання з зимою та зустріч весни. Свято Масляної в Україні відзначається широким розмаїттям традиційних обрядів, звичаїв та страв.

Одним із найвідоміших атрибутів Масляної є млинці, які символізують сонце та плодючість. Вони готуються з багатого тіста, що містить молоко, яйця та борошно, і смажаться на розігрітій пательні. Млинці можуть бути подані з різноманітними начинками: від класичної сирної або фруктової до м’ясної або з ікрою.

Млинці з м’яким сиром, медом та цедрою апельсина

Українці мають багату культуру млинців, та млинці з сиром – це одна з традиційних варіацій цієї страви. Це своєрідний знайомий смак, який асоціюється з домашнім затишком та теплом.

Україна славиться своєю різноманітністю сирів, від традиційних до екзотичних. Це дає можливість експериментувати зі смаками та створювати унікальні поєднання.

Ось наш оригінальний рецепт млинців на Масляну, який гармонійно поєднує в собі традиційні складові з невеликим експериментом.

Інгредієнти:

1 чашка пшеничного борошна

1 чашка молока

2 яйця

2 столові ложки розтопленого вершкового масла

1 столова ложка цукру

1/2 чайної ложки солі

1/2 чайної ложки розпушувача тіста

1 чайна ложка масла (для смаження)

Начинка:

150 грамів м’якого сиру

1/4 чашки меду

1 чайна ложка цедри апельсина

Покрокова інструкція:

У великій мисці змішайте молоко, яйця, розтоплене масло, цукор і сіль. Поступово додавайте борошно, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення комочків. Додайте розпушувач тіста і продовжуйте змішувати до гладкості. Для начинки в іншій мисці змішайте м’який сир, мед та цедру апельсина до однорідності. Розігрійте сковороду з добре розподіленим маслом на середньому вогні. Налийте невелику порцію тіста на сковороду, розгорніть його, щоб створити тонкий шар. Після того, як млинець підсмажився знизу, переверніть його та намажте верхню сторону начинкою з м’якого сиру. Згорніть млинець у рулет, зменшивши вогонь, і продовжуйте смажити, доки він не стане золотистим з обох сторін. Повторіть цей процес з рештою тіста та начинки. Подавайте млинці на Масляну гарячими, прикрасьте їх медом, свіжими фруктами, цукровою пудрою або м’ятою за бажанням.

Цей рецепт створює витончені та ароматні млинці, які прекрасно пасують до святкового настрою Масляної. Насолоджуйтесь цим смаком разом із близькими та друзями!