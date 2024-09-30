Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, – Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.
- На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу.
- На Сіверському напрямку точився один бій біля Верхньокам’янського.
- На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру.
- На Торецькому напрямку точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки.
- На Покровському напрямку наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.
- На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.
- На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки.
- На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, засіб ППО, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.