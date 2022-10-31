Найманців з ПВК “Вагнера” перекидають з Африки до України – Генштаб

Противник сьогодні завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація і далі перекидає окремі підрозділи на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка.

– з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новоданилівка, Червоне та Залізничне.

На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі.

Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Авіація Сил оборони, протягом доби, завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них – по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти.