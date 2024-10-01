Спорт

Найкращими спортсменами вересня за версією НОК стали Магучіх та Якушенко 
1 Жовтня 2024 21:40
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Ярослава Магучіх / Фото з відкритих джерел

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх та борець греко-римського стилю Єгор Якушенко стали найкращими спортсменами вересня-2024 за версією експертної комісії Національного олімпійського комітету.

Про це інформує пресслужба НОК України.

Цьогоріч Ярослава Магучіх стала лауреаткою спортивного місяця вже втретє. Комісія НОК України високо відзначала її досягнення у червні та серпні.

Водночас вдруге у поточному році у номінації “Найкращий юний спортсмен місяця” переміг борець греко-римського стилю Єгор Якушенко.

У вересні спортсмен став чемпіоном світу чемпіон світу у ваговій категорії до 97 кг серед юніорів до 20 років.

У 2024 році Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2.10 м), стала олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою Європи та переможницею Діамантової ліги.


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