Суспільство

Найкращий рецепт шоколадного торта з вишнею

2 Березня 2025 14:03
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Шоколадний торт із вишнею – ідеальне поєднання продуктів, яке ніколи не виходить із моди. Цей десерт популярний в усьому світі, адже він не тільки красивий, але й неймовірно смачний. У статті представлений докладний рецепт: від випікання бісквіта до складання торта.

Шоколадний торт із вишнею

Такі ласощі підходять як для святкового торжества, так і затишного сімейного вечора. Перед тим як приступити до випічки, переконайтеся, що у вас є всі необхідні продукти. Для крему найкраще використовувати шоколад Ліндт або будь-який інший від 70 %. Високий вміст какао додасть десерту насиченого смаку. Щоб торт вийшов ідеальним, точно дотримуйтеся всіх пропорцій і рекомендацій.

Інгредієнти

Для бісквіта:

  1. 5 середніх яєць;
  2. 150 г цукру;
  3. 80 г пшеничного борошна;
  4. 45 г темного какао;
  5. 30 г кукурудзяного крохмалю;
  6. 0,5 ч. л. розпушувача.

Для цукрового сиропу:

  1. 150 г води;
  2. 150 г цукру;
  3. 25 г коньяку або іншого алкоголю.

Для вишневого компоте:

  1. 400 г стиглої вишні;
  2. 50 г цукру;
  3. 30 г коньяку або іншого алкоголю;
  4. 30 г кукурудзяного крохмалю.

Для кремів:

  1. 600 мл вершків;
  2. 100 г чорного шоколаду;
  3. 30 г цукрової пудри.

Для прикрашання:

  1. 100 г шоколаду;
  2. вишня, м’ята.

Приготування

Заздалегідь розігрійте духовку до 180 °C. З’єднайте цукор із яйцями та збийте міксером на максимальній потужності до пишності. Маса має побіліти і збільшитися в кілька разів. Це може зайняти від 5 до 10 хвилин, залежно від потужності міксера. У мисці змішайте борошно, какао, кукурудзяний крохмаль і розпушувач. Додайте сухі інгредієнти до яєчної маси за 2-3 прийоми. Перемішуйте лопаткою до однорідності акуратними рухами. Дно форми діаметром 22 см застеліть пергаментом, викладіть у неї тісто і розрівняйте. Випікайте приблизно 40 хвилин. Перевіряйте готовність дерев’яною паличкою або зубочисткою – вона має бути сухою. Тим часом приготуйте креми. У сотейнику підігрійте 350 мл вершків і залийте ними поламаний шоколад. Доведіть до однорідності та поставте остигати. Для вершкового крему збийте вершки, що залишилися, з пудрою до стійких піків. Змішайте в сотейнику вишню, цукор, коньяк і доведіть до кипіння. Розбавте крохмаль у невеликій кількості води, додайте в сотейник і доведіть до кипіння. Відставте остигати. Для сиропу змішайте всі інгредієнти і доведіть до повного розчинення цукру. Остиглий бісквіт розріжте на три коржі. Збирайте торт за інструкцією:

  1. полийте корж сиропом;
  2. змастіть половиною шоколадного крему;
  3. викладіть вишневе компоте;
  4. накрийте коржем і повторіть.

Весь торт обмажте вершковим кремом. Якщо він залишився, відсадіть красиві фігурки за допомогою кондитерського мішка. Верх можна посипати тертим шоколадом і прикрасити вишнею з м’ятою. Дотримуючись рекомендацій, ви зможете приготувати торт із вишнею в домашніх умовах. Шоколад та інші продукти для десертів можна замовити на МАУДАУ, оформивши доставку поштою або кур’єром. Здивуйте своїх друзів і близьких вишуканим і смачним десертом.


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