Політика

Найгарячішим напрямком залишається Новопавлівський: тут відбито 27 атак ворога Бойова робота розрахунку ЗУ-23 на базі МТ-ЛБ 93-ї ОМБр / Фото Facebook 93-ї ОМБр Холодний Яр Протягом доби зафіксовано 64 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

нашими воїнами відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 станції РЛС противника.



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