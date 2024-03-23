Політика

Найгарячішим напрямком залишається Новопавлівський: тут відбито 27 атак ворога

23 Березня 2024 19:26
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генштаб
Бойова робота розрахунку ЗУ-23 на базі МТ-ЛБ 93-ї ОМБр / Фото Facebook 93-ї ОМБр Холодний Яр

Протягом доби зафіксовано 64 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 станції РЛС противника.


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