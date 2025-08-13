Найдешевші нові електромобілі, які варто купити у 2025

Електрокари — хороший варіант для економних автовласників. Вартість зарядки електромобіля значно нижча за витрати на бензин чи дизель. Електрика дешевша за традиційне паливо, а заряджати машину можна вдома за нічним тарифом. До того ж електродвигуни працюють майже безшумно — це робить поїздки комфортнішими. Великий модельний ряд та доступні ціни дають можливість купити електро авто практично на будь-який смак та бюджет.

Доступні електромобілі на 2025 рік

Український авторинок у 2025 році продовжує поповнюватися машинами з електродвигунами. Новітні розробки у галузі виробництва літій-іонних та літій-залізо-фосфатних акумуляторів дозволяють виготовляти електрокари зі значним запасом ходу. Їхні двигуни стають потужнішими, а салони комфортнішими. Автовиробники пропонують моделі з привабливим дизайном та демократичною ціною. Зокрема, купити бюджетні нові електромобілі можна за $14-24 тис.

BYD Dolphin на 5 місць обійдеться у $17,2 тис., а мегапопулярна Honda M-NV Shangcheng на 163 к.с. — у $20,5 тис. Електрокари китайського конгломерату BYD у 2025 році мають особливий попит. Українські автовласники високого оцінили зовнішній вигляд та технічні характеристики електричних авто BYD. В лінійці цих електромобілів представлено декілька бюджетних, проте потужних моделей:

Yuan Up — передньопривідний кросовер за $17,5 тис.;

Seagull — компактний хетчбек за $14,9 тис.;

Sea Lion 05 — потужний кросовер за $20,6 тис. з 12 зовнішніми камерами для простого паркування та безпеки.

Шанувальники недорогих, проте комфортних і практичних машин обирають Honda eNS1 за $19 тис. та Citroen e-C3 за $20,9 тис. Ці моделі вже кілька років входять у десятку найбільш популярних електрокарів в Україні. Мають попит і трохи дорожчі Geely Galaxy E5. Ці нові авто в Україні з потужним двигуном на 218 к.с. коштують від $22,7 тис. За $23,8-24 тис. можна підібрати задньопривідні електромобілі MG 4. Вони мають запас ходу до 435 км та двигун на 204 к.с., який легко подолає невелике бездоріжжя та міські калюжі.

Поради при виборі

Електрокари не потребують заміни оливи, фільтрів чи свічок запалювання. Це суттєво знижує витрати на технічне обслуговування. Проте їх потрібно заряджати, тому критично важливими параметрами є:

запас ходу — максимальна відстань поїздок на одному заряді;

ємність і тип акумулятора — від цього залежить швидкість заряджання та розряджання;

потужність електродвигуна.

Недорогі електричні машини підходять для водіїв, які зазвичай долають не дуже багато кілометрів містом. Запас ходу у таких моделей складає 350-400 км. Цього достатньо для поїздок в магазин чи на роботу. Акумулятора на 72,9 кВт, як у BYD Leopard 3, вистачає майже на 500 км. Обирати ємність батареї варто залежно від потреб:

можна розглянути найновіші компактні Citroen e-C3 з батареєю на 44 кВт та запасом ходу до 320 км для міста;

для щоденних поїздок на роботу цілком достатньо BYD Seagull з потужністю 75 к.с.;

щоб розвозити замовлення як кур’єр або таксувати, краще придбати витривалішу Honda eNS1 з двигуном на 204 к.с.

Зі збільшеним акумулятором не доведеться хвилюватися про пошук зарядних станцій. Проте купуючи сучасні автомобілі з електродвигуном, варто звернути увагу й на стандартні для авто параметри — тип кузова, привід та місткість салону. Заздалегідь слід ознайомитися з відгуками та подивитися відео з тест-драйвів. Перед придбанням варто переконатися, що поруч із домом або роботою є зарядні станції. Якщо авто має акумулятор з маленькою ємністю, краще відразу встановити домашню зарядку, щоб без проблем підзаряджати батарею щовечора або зранку перед виїздом.