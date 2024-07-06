Найближчими днями в Україні буде спекотно і без опадів

Метеорологи прогнозують погоду в Україні в неділю, 7 липня, без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура в південних і східних областях вночі 17-22°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, у північних областях 24-29°, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві в неділю без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

У понеділок, 8 липня, в Україні також без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в південних, східних, більшості центральних областей вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°, на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві 8 липня суха спекотна погода. Температура 8 липня вночі 15-17°, вдень 27-29°, 9 липня вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.