Суспільство

Найближчими днями в низці регіонів України очікуються короткочасні дощі

2 Вересня 2023 20:59
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У неділю, 3 вересня, у західних, Вінницькій, вдень місцями і Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, на Прикарпатті, Закарпатті значні дощі, грози; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, на заході країни 18-23°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві 3 вересня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

4 вересня в Україні вночі в західних, Вінницькій, Житомирській, подекуди Київській областях, вдень у південно-західних та південно-східних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, на заході 18-23°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 26-31°.

У Києві 4 вересня, у понеділок, уночі короткочасний дощ, удень без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.


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