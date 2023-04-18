Суспільство

Найближчі дні в Україні дощитиме

18 Квітня 2023 22:00
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Невеликі дощі очікуються в ніч на 19 квітня в західній частині, місцями в південних областях України та в Криму, в Карпатах – із мокрим снігом повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території вночі – без істотних опадів. Удень у середу у всій Україні, крім північної частини, місцями очікуються короткочасні дощі, у південній частині з грозами.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°; у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

У Києві 19 квітня без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 13-15°.

У четвер, 20 квітня, у всій Україні очікуються помірні дощі, у південній частині місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, у південній частині до 11°; вдень 8-13°, на півдні країни, у західних областях 11-18°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві 20 квітня помірний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень близько 10°.


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