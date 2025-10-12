Найбільший ризик ШІ – “так собі” технології – застерігає Нобелівський лауреат

Попри апокаліптичні сценарії про надрозумні машини, економіст і нобелівський лауреат Дарон Аджемоглу попереджає про більш приземлену загрозу: «так-собі автоматизацію», яка дозволяє компаніям скорочувати персонал без реального зростання продуктивності, пише Bloomberg.

Аджемоглу, професор MIT, вважає найгіршим не всевладний ШІ, а хвилю посередніх рішень — на кшталт кас самообслуговування чи автоматизованих меню підтримки — що «не дають покращення продуктивності, а інколи шкодять бізнесу», водночас витісняючи людей з «змістовної роботи». Після дебюту ChatGPT-5 у серпні точаться дискусії, чи не вийшла технологія на плато: попри те, що лише 1% топменеджерів у цьогорічному опитуванні McKinsey заявили про повну інтеграцію ШІ з вимірюваною віддачею, майже всі планують збільшувати інвестиції. За таких умов керівники можуть «подвоювати ставки» на автоматизацію «того, що не слід автоматизувати», каже Аджемоглу.

Історичні приклади підкріплюють його побоювання. Каси самообслуговування стали майже універсальними: торік їх мали 99% продуктових магазинів США. Водночас 2019–2023 роками зникло майже 300 тис. робочих місць касирів, а BLS прогнозує подальше падіння на 10% упродовж десятиліття. У Британії, де самообслуговування так само повсюдне, за десятиліття втрачено близько 400 тис. робочих місць у ритейлі. Та окупність неочевидна: потрібні великі капітальні витрати й постійне обслуговування, зростають крадіжки, через що мережі на кшталт Target і Walmart скорочують такі лінії; частка транзакцій на самообслуговуванні у США торік опустилася трохи вище третини з 44% у 2023-му.

Невдачі трапляються і в офісах: дослідження, пов’язане з MIT, виявило, що 95% корпоративних пілотів ШІ не дали вимірюваної віддачі. Попри хайп довкола «агентів», Gartner оцінює, що лише близько 130 із тисяч «агентних» продуктів справді відповідають заявленому. Навіть успішніші агенти спираються на технологію з фундаментальними обмеженнями — від галюцинацій до слабкого міркування та безперервного навчання — які не зникають від додавання даних.

Окремі кейси демонструють ризики поспіху. У фінтех-компанії Klarna спроба замінити команду підтримки ШІ-агентами обернулася відкочуванням за 18 місяців після скарг клієнтів; СЕО Себастіан Сємятковскі визнав, що гонитва за економією вдарила по якості сервісу. Водночас у таборі оптимістів нагадують: продуктивний ефект може мати J-криву — спочатку падіння, потім зростання, коли бізнеси налагоджують впровадження та навчають персонал.

Для Аджемоглу принципова різниця в тому, що справді проривний ШІ був би полегшенням: «економіка розквітне, життєві стандарти зростуть». Натомість небезпека — застрягнути на рівні «меh»: інструменти «достатньо добрі», щоб скоротити служби підтримки, але недостатньо, щоб зробити когось відчутно продуктивнішим.

Економіст радить керівникам уповільнитися і думати не про «посипати організацію перцем» нових інструментів, а про переосмислення процесів: як підвищити продуктивність, компенсувати удар по початкових позиціях і «підсилити те, що унікальне у вашій компанії та команді, а не просто автоматизувати це».