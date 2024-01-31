Начальнику штабу військової частини на Миколаївщині, який незаконно виплатив підлеглим 1 млн грн, оголосили підозру

Державне бюро розслідувань повідомило підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївської області, який незаконно виплатив підлеглим майже 1 млн гривень з держбюджету.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Еспресо.

Зазначається, що посадовець з березня по липень 2022 року нарахував додаткові виплати 10 підлеглим військо службовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

“При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин”, – додає ДБР.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду.

Чоловіку загрожує до 8 років в’язниці. Наразі вживаються дії для відшкодування завданих збитків.