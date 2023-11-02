На Запорізькому напрямку знайшли уламки нової російської ракети з іноземною платою

На Запорізькому напрямку виявили залишки нової російської ракети 40Н6, яка використовується в комплексах С-400. В уламку була іноземна плата.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Defense Express називає 40Н6 найбільш далекобійною ракетою для систем С-400. Її задекларована дальність знищення цілей — 380 кілометрів. 40Н6 була прийнята на озброєння в росії, відповідно до декларацій, ще у 2018 році. Однак її постачання до війська розпочалося лише у 2020 році.

Сама ракета створена за двоступеневою системою, має стартову вагу в 1900 кг, із яких 180 кг припадає на бойову частину із задекларованою 300-метровою зоною ураження.

Єрмак зазначив, що українські експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ці дані передають партнерам, щоб вживати заходів та унеможливлювати постачання цих компонентів у рф.