Суспільство

На вихідних в Україні збережеться суха погода

8 Березня 2024 14:28
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Ілюстративне фото / Фото: Суспільне Дніпро

У суботу, 9 березня, в Україні здебільшого без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ, у західних областях уночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Закарпатті та узбережжі морів від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у Карпатах уночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди у Києві на 9 березня – без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с, температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

У неділю, 10 березня, збережеться суха погода, вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах, східних і північно-східних областях до 9° морозу, в Україні, крім сходу та північного сходу, близько 0°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, у західних і південно-західних областях 7-12°, на Закарпатті до 16° тепла.

Прогноз погоди у Києві на 10 березня – без опадів. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.


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