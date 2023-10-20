Суспільство

На вихідних в Україні очікується тепла погода

20 Жовтня 2023 14:25
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У суботу, 21 жовтня, в Україні прогнозується суха тепла погода, у більшості областей до 23-28°, у північній частині та східних областях 17-22°, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр.

Як уточнює Укргідрометцентр, 21 жовтня без опадів, лише вночі та вранці в північній частині, Полтавській, Харківській та Луганській областях дощі. Уночі та вранці на півночі країни місцями туман.

Вітер південно-західний, удень на Лівобережжі з переходом на східний, 7-12 м/с, на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 20-25 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, на заході та півдні країни 14-18°; удень у більшості областей 23-28°, у північній частині та східних областях 17-22°, на північному сході 6-11°.

У Києві 21 жовтня вночі очікується дощ, удень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 17-19°.

У неділю, 22 жовтня, у західних областях України – невеликі дощі (на Закарпатті помірні), на решті території без істотних опадів. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні та на заході країни до 16°; удень 18-23°, у південній частині до 28°, на Лівобережжі 13-18°.

У столиці 22 жовтня також без істотних опадів. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°; удень 20-22°.


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