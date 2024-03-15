Суспільство

На виборах у РФ планують “голосувати” від імені загиблих окупантів

15 Березня 2024 11:08
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рф, вибори
Ілюстративне фото / Getty Images

Керівництво Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у війні проти України голосувати на виборах президента навіть не зʼявляючись на виборчі дільниці. До числа “виборців” планують додати і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Це значно полегшує “виборчим комісіям”  завдання з фальсифікації результатів. Згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління МО РФ критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні”, — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток – достатньо фотокопії документів.

“Очевидно, що у такий спосіб російські “виборчі комісії” намагатимуться збільшити кількість виборців путіна, залучивши до “голосування” “мертві душі”. Зокрема, до числа осіб, що “проголосували”, поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон”, — повідомили у розвідці.

У ГУР зазначили, що зважаючи на втрати військ РФ в Україні “кількість тих, хто у такий спосіб “підтримає” Путіна може виявитися досить значною”.

“Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих виборів президента РФ. Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, та за її межами”, — йдеться у повідомленні.


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