Суспільство

На всій території України очікуються помірні опади

25 Січня 2024 14:25
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В Україні в п’ятницю, 26 січня, вночі очікується помірний, удень невеликий мокрий сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни місцями налипання мокрого снігу, у південно-східній частині місцями ожеледиця.

В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Одеській місцями на Вінниччині та Житомирщині пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла. Вдень в Одеській області та в Криму 1-6° тепла.

У Карпатах сніг, хуртовина, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

У Києві в ніч на п’ятницю помірний, удень 26 січня невеликий мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

У суботу, 27 січня, в Україні очікується невеликий, у західних областях помірний сніг, мокрий сніг. Удень на Закарпатті та на півдні країни – мокрий сніг із дощем.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу. Вночі в західних областях 1-6° морозу, вдень у південній частині та Закарпатті 0-5° тепла.

У Карпатах сніг, температура вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві в суботу невеликий мокрий сніг, вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень близько 0°.


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