На Волині знайшли давньоруську прикрасу

Між селами Туровичі та Миляновичі на Волині під час обробки земельної ділянки виявили давньоруський бронзовий перстень.

Про це повідомили у Ковельському історичному музеї.

Знахідку у музей передала місцева мешканка Вероніка Коробова.

“Давньоруський перстень суцільнолитий щитковосерединний за формою, прикрашений стилізованим рослинним та геометричним орнаментом. Щиток круглої форми, діаметром 12 мм, прикрашений орнаментом у вигляді чотирьохпелюсткової квітки, вписаної у коло. Така квітка символізувала хрест, що був на Русі з давніх часів важливим символом. Перстень з таким зображенням міг слугувати не лише прикрасою, але і виконувати роль амулету – оберегу, який захищав від хвороб, від усілякого зла та лиха”, – йдеться у повідомленні.

По обидва боки кільця від щитка перстень має розширення у формі пелюсток, які плавно переходять в основу кільця. На кожній пелюстці викарбувані по чотири насічки.

“Саме такі щитковосерединні персні із зображенням чотирипелюсткової квітки та іншою орнаментацією були найбільш модними на Волині у давньоруський період. Здебільшого це була жіноча прикраса, хоча носили їх і чоловіки, і діти”, –додали в музеї.