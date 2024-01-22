Суспільство

На війні в Україні РФ втратила 830 військових за добу — Генштаб Станом на ранок 22 січня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 376 860 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 830 військових. З техніки окупанти РФ втратили: танків ‒ 6192 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,

артилерійських систем – 8896 (+21) од,

РСЗВ – 968 (+0) од,

засоби ППО ‒ 657 (+2) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),

крилаті ракети ‒ 1819 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1397 (+5)



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