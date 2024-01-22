Суспільство

На війні в Україні РФ втратила 830 військових за добу — Генштаб

22 Січня 2024 08:09
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війна

Станом на ранок 22 січня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 376 860 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 830 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 6192 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,
  • артилерійських систем – 8896 (+21) од,
  • РСЗВ – 968 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 657 (+2) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 1819 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1397 (+5)

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