На війні в Україні РФ втратила 830 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 22 січня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 376 860 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 830 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6192 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,
- артилерійських систем – 8896 (+21) од,
- РСЗВ – 968 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 657 (+2) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
- крилаті ракети ‒ 1819 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1397 (+5)