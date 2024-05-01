На Великдень у столиці посилять заходи безпеки

Під час Великодня 5 травня у Києві задля безпеки громадян та підтримання правопорядку підсилять заходи безпеки.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

“Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів”.

Повідомляється, що також працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.

Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00.

Влада Києва закликала киян та гостей столиці за можливості подивіться богослужіння онлайн задля безпеки.

“Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає!” – наголосили в КМВА.

