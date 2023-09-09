Політика

На Таврійському напрямку за добу ворог втратив 321 особу

9 Вересня 2023 20:07
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втрати ворога

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони, безповоротні втрати ворога становили 81 особу, поранено 233, узято в полон 7, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Загалом за минулу добу ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 744 обстріли, завдав 4 ракетних та 18 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1468 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 321 особу (безповоротні – 81, поранені – 233, полон – 7)”, – написав Тарнавський у телеграм-каналі в суботу.

Також українські захисники знищили 40 одиниць ворожої військової техніки, зокрема, 1 танк, 1 ББМ, 9 артилерійських систем і мінометів, 1 ППО, 1 РЛС “Зоопарк”, 1 ПТРК, 17 БПЛА, 6 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки. Крім цього, знищено 8 складів боєприпасів і 2 пункти управління противника.


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