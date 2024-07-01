Суспільство

На Сумщині виявили новий вид іксодового кліща
1 Липня 2024 15:04
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Ілюстративне фото / Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Фахівці Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб виявили новий вид іксодового кліща – Dermacentor marginatus.

Про це повідомили у Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Цей вид кліща раніше не зустрічався на території Сум та області. Популяції іксодових кліщів в Україні та Європі загалом зростають через зміну клімату та міграцію диких тварин внаслідок бойових дій. Зростає й кількість випадків нападу кліщів на людей.

D. marginatus (пасовищний кліщ) розповсюджений по всій Україні, від районів східних Карпат і Полісся до Кримських гір.

Він частіше займає більш південні регіони, часто в більш вологих біотопах; личинки і німфи кліщів цього роду живляться переважно кров’ю різних мишоподібних гризунів, а їх дорослі стадії – кров’ю численних диких і одомашнених копитних та хижих тварин і людини.

Комаха є переносником таких інфекцій, як вірусний кліщовий енцефаліт, рикетсіози, геморагічні гарячки, туляремія, Лайм-бореліоз, Ку-гарячка, кліщовий висипний тиф, а також ерліхіозних та анаплазмозних інфекційних захворювань людей.


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