На сході та заході пройдуть дощі

У п’ятницю, 3 листопада, у південно-східній, удень і в східній частині та на крайньому заході України прогнозуються дощі, на решті території без опадів, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західних, подекуди й у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на півдні країни до 12°; вдень 10-15°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 19°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

У Києві 3 листопада буде без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

На суботу, 4 листопада, синоптики прогнозують уночі в західних і східних, удень у північних і місцями центральних областях дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, уночі в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у західних і південних областях 8-13°, на півдні Одещини до 17°; вдень 11-16°, у центральних областях 15-20°, на півдні країни до 25°.

У столиці України 4 листопада – вночі без опадів, удень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.