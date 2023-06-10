На сході та півдні відбулися значні операції України, – розвідка Британії

За останні 48 годин значні українські операції відбувалися в кількох секторах східної та південної України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії.

На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – прогрес України був повільнішим.

Російські результати неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили в певному безладі на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля.

Російські ВПС були надзвичайно активними над південною Україною, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними.