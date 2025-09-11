На Рівненщині працівники ТЦК протаранили паркан будинку: коментар військкомату

У середу, 10 вересня, у селі Трипутні Сарненського району Рівненської області мікроавтобус ТЦК врізався в паркан будинку. Свідки стверджують, що військові були напідпитку. У військкоматі розпочали службове розслідування.

Про інцидент повідомляє місцеве видання ITV.

Аварія сталася близько 10 ранку у середу. Бус із працівниками ТЦК вилетів за межі дороги та врізався у паркан приватного будинку, в якому проживає староста села Петро Чайковський. Обійшлося без постраждалих.

“Нам сказали, що відшкодують всі збитки, які були завдані. Вони були в стані алкогольного сп’яніння? Так-так. Це було зранку, я тільки почув як вже звук, як вони стукнулись. Там у сусіда й у мене паркан трошки. У сусіда там по метрів шість паркану пошкоджено”, — розповів староста.

Жителі села стверджували, що працівники ТЦК були напідпитку.

“В якому стані їздять. Виведіть його, побачимо, чи він плутає ногами”, — сказав один з жителів.

У Рівненському обласному ТЦК та СП прокоментували ДТП.

“За даним фактом призначене службове розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані найближчим часом”, — цитує ITV речницю обласного ТЦК Тетяну Камерістову.