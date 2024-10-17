Суспільство

На Рівненщині помер трирічний хлопчик: батьки називають причиною халатність лікарів
17 Жовтня 2024 17:48
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діти, лікарня
Ілюстративне фото з відкритих джерел

5 жовтня до Дубенської міської лікарні швидка доставила 70-річну дубенчанку, її 34-річну дочку із 3-річним сином, який за попереднім дыагнозом медиків отруївся чадним газом.

Про це повідомила речниця поліції в Рівненській області Марія Юстицька.

“Уранці наступного дня, стан хлопчика погіршився, тож його доправили у Рівненську обласну клінічну лікарню та вже без свідомості госпіталізували до реанімації. А близько 18:00 дитина померла”, — зауважила речниця поліції в області.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині. Відповідно до лікарського свідоцтва, попередньою причиною смерті є отруєння невідомою речовиною, зазначила Марія Юстицька:

“Однак у смерті дитини батьки малолітнього звинувачують лікарів. Відтак, слідчі за процесуального погодження прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником”.

Речниця поліції в області додала, що наразі призначена судово-медична експертиза.


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