Суспільство

На Прикарпатті у річці виявили тіло жінки

31 Травня 2024 10:51
дснс
Фото: ДСНС

У селищі Кути Косівського району на Івано-Франківщині у річці Черемош знайшли тіло жінки. 

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Тіло місцевої жительки 2000 року народження знайшли у річці Черемош вранці 31 травня. Надзвичайники витягли його з води та передали поліцейським.

“Рятувальники Косівщини, котрі прибули до місця події, провели заходи щодо підняття на берег тіла місцевої жительки 2000 року народження, та передали працівникам поліції”, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини загибелі жінки.

Загалом з початку року на Прикарпатті на водних об’єктах загинуло 10 людей.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Травня 2024 09:27

Окупанти вночі атакували Харків ракетами С-300/400
31 Травня 2024 09:34

Над Казанню в РФ закривали небо, у Татарстані помітили БПЛА
31 Травня 2024 08:40

В окупованому Криму лунали вибухи, у порту Кавказ пожежа
31 Травня 2024 07:50

Внаслідок ракетної атаки один багатоквартирний будинок зруйновано, понад 20 пошкоджені
31 Травня 2024 07:08

Cнаряд влучив у п’ятиповерхівку у Харкові: є загиблі та постраждалі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки