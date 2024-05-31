На Прикарпатті у річці виявили тіло жінки

У селищі Кути Косівського району на Івано-Франківщині у річці Черемош знайшли тіло жінки.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Тіло місцевої жительки 2000 року народження знайшли у річці Черемош вранці 31 травня. Надзвичайники витягли його з води та передали поліцейським.

“Рятувальники Косівщини, котрі прибули до місця події, провели заходи щодо підняття на берег тіла місцевої жительки 2000 року народження, та передали працівникам поліції”, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини загибелі жінки.

Загалом з початку року на Прикарпатті на водних об’єктах загинуло 10 людей.