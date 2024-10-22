На Полтавському пункті збору військовозобов’язаних повісився чоловік: розпочались слідчі дії 

В одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов’язаних Полтавщини виявили чоловіка, який повісився. Працівники ТЦК стверджують, що це був суїцид.

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП у Facebook.

“21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов’язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії”.

Повідомляється, що чоловіка до пункту попереднього збору доставила поліція, бо він перебував у розшуку.

В ОТЦК кажуть, що він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тому там склали акт відмови і готували повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 ККУ (ухилення від призову).

В ОТЦК кажуть, що чоловік у минулому році вже був засуджений за даною статтею до 3 років в’язниці з випробувальним терміном 1 рік, який завершився у вересні цього року.

“Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов’язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи. За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з’ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування”, – запевнили в Полтавському ОТЦК.