На Полтавщині викрили масштабні зловживання: 18 підозрюваних і майже 490 млн грн збитків

Прокуратура Полтавської області повідомила про підозри 18 особам, причетним до зловживань у бюджетній та екологічній сферах. Серед фігурантів — посадовці, директори комунальних і приватних підприємств, загальні збитки оцінили майже у 490 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.
Фігуранти кримінальних справ на Полтавщині
- Колишні очільники комунального підприємства Новооржицької територіальної громади незаконно видобували корисні копалини загальнодержавного значення без спеціальних дозволів, що завдало понад 450 млн грн збитків.
- Директор приватного підприємства та інженер з технагляду під час проведення робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму понад 10,4 млн гривень.
- Службова особа Макухівського сміттєзвалища внаслідок службової недбалості допустила виникнення пожеж на звалищі, чим спричинила забруднення повітря, що завдало шкоди екології на понад 9,9 млн гривень.
- Директор приватного товариства під час ремонту сектора для поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій на території Затуринського кладовища у Полтаві заволодів бюджетними коштами, а керівник комунального підприємства, що здійснює похоронно-ритуальне обслуговування, зловживав своїм службовим становищем під час проведення та прийняття ремонтних робіт, чим завдано збитків на суму понад 4 млн гривень.
- Колишній головний бухгалтер Комунального підприємства “Третя міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради” безпідставно нарахувала собі та заступнику заробітну плату, розтративши понад 4 млн гривень.
- Директор приватного підприємства та інженер з технічного нагляду під час реконструкції колектора КП ПОР “Полтававодоканал” заволоділи коштами на суму 1,8 млн гривень.
- Посадова особа відділу освіти Нехворощанської сільради під час реконструкції дитячого садка допустила службову недбалість, що спричинило безпідставні витрати бюджетних коштів на суму понад 1,6 млн гривень.
- Посадовець Гоголівської селищної ради Миргородського району на підставі укладеного договору передав в оренду приватному підприємству землі промисловості, як землі сільськогосподарського призначення, що спричинило збитки на суму 865 тис. гривень.
- Колишній керівник Департаменту екології Полтавської ОДА сприяв заволодінню бюджетними коштами під час виконання проєкту організації території регіонального парку “Диканський”, що спричинило майже 760 тис. грн збитків.
- Директор одного з комунальних підприємств Хорольської міської ради без укладення додаткових угод щодо постачання електроенергії комунальному підприємству безпідставно оплатив вартість електричної енергії приватному товариству, що спричинило збитки на суму майже 380 тис. гривень.
- Посадовця Козельщинської селищної ради підозрюють у службовій недбалості під час капітального ремонту пішохідних доріжок у місцевому парку, що спричинило збитки на суму понад 300 тис. гривень.
- Інженер із технічного нагляду не перевірив обсяги матеріалів та фактично виконаних робіт під час реконструкції приймального та травматологічного відділень Хорольської ЦРЛ, що спричинило збитки на понад 300 тис. гривень.
- Уповноважена особа з публічних закупівель відділу освіти Диканської селищної ради здійснила закупівлю котлів за завищеними цінами, що завдало місцевому бюджету майже 160 тис. грн збитків.
- Директора приватного товариства підозрюють у заволодінні бюджетними коштами на суму 160 тис. грн під час будівництва артезіанської свердловини в селищі Оржиця.
Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 191, 240, 241, 364, 366, 367 Кримінального кодексу України.
Наразі прокурорами підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів та накладення арештів на майно підозрюваних.