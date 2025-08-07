На Полтавщині викрили масштабні зловживання: 18 підозрюваних і майже 490 млн грн збитків

Прокуратура Полтавської області повідомила про підозри 18 особам, причетним до зловживань у бюджетній та екологічній сферах. Серед фігурантів — посадовці, директори комунальних і приватних підприємств, загальні збитки оцінили майже у 490 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Фігуранти кримінальних справ на Полтавщині

Колишні очільники комунального підприємства Новооржицької територіальної громади незаконно видобували корисні копалини загальнодержавного значення без спеціальних дозволів, що завдало понад 450 млн грн збитків.

Директор приватного підприємства та інженер з технагляду під час проведення робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму понад 10,4 млн гривень.

Службова особа Макухівського сміттєзвалища внаслідок службової недбалості допустила виникнення пожеж на звалищі, чим спричинила забруднення повітря, що завдало шкоди екології на понад 9,9 млн гривень.

Директор приватного товариства під час ремонту сектора для поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій на території Затуринського кладовища у Полтаві заволодів бюджетними коштами, а керівник комунального підприємства, що здійснює похоронно-ритуальне обслуговування, зловживав своїм службовим становищем під час проведення та прийняття ремонтних робіт, чим завдано збитків на суму понад 4 млн гривень.

Колишній головний бухгалтер Комунального підприємства "Третя міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради" безпідставно нарахувала собі та заступнику заробітну плату, розтративши понад 4 млн гривень.

Директор приватного підприємства та інженер з технічного нагляду під час реконструкції колектора КП ПОР "Полтававодоканал" заволоділи коштами на суму 1,8 млн гривень.

Посадова особа відділу освіти Нехворощанської сільради під час реконструкції дитячого садка допустила службову недбалість, що спричинило безпідставні витрати бюджетних коштів на суму понад 1,6 млн гривень.

Посадовець Гоголівської селищної ради Миргородського району на підставі укладеного договору передав в оренду приватному підприємству землі промисловості, як землі сільськогосподарського призначення, що спричинило збитки на суму 865 тис. гривень.

Колишній керівник Департаменту екології Полтавської ОДА сприяв заволодінню бюджетними коштами під час виконання проєкту організації території регіонального парку "Диканський", що спричинило майже 760 тис. грн збитків.

Директор одного з комунальних підприємств Хорольської міської ради без укладення додаткових угод щодо постачання електроенергії комунальному підприємству безпідставно оплатив вартість електричної енергії приватному товариству, що спричинило збитки на суму майже 380 тис. гривень.

Посадовця Козельщинської селищної ради підозрюють у службовій недбалості під час капітального ремонту пішохідних доріжок у місцевому парку, що спричинило збитки на суму понад 300 тис. гривень.

Інженер із технічного нагляду не перевірив обсяги матеріалів та фактично виконаних робіт під час реконструкції приймального та травматологічного відділень Хорольської ЦРЛ, що спричинило збитки на понад 300 тис. гривень.

Уповноважена особа з публічних закупівель відділу освіти Диканської селищної ради здійснила закупівлю котлів за завищеними цінами, що завдало місцевому бюджету майже 160 тис. грн збитків.

Директора приватного товариства підозрюють у заволодінні бюджетними коштами на суму 160 тис. грн під час будівництва артезіанської свердловини в селищі Оржиця.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 191, 240, 241, 364, 366, 367 Кримінального кодексу України.

Наразі прокурорами підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів та накладення арештів на майно підозрюваних.