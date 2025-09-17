        Суспільство

        На Полтавщині російський БпЛА влучив у АЗС: спалахнула пожежа, пошкоджено транспорт

        Галина Шподарева
        17 Вересня 2025 19:32
        читать на русском →
        Наслідки удару БпЛА по АЗС / Фото: Полтавська ОВА
        Наслідки удару БпЛА по АЗС / Фото: Полтавська ОВА

        Сьогодні, 17 вересня, у Полтавському районі зафіксовано влучання російського безпілотника по автозаправній станції.

        Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

        У результаті влучання на АЗС виникла пожежа. За попередньою інформацією, одна людина зазнала травм. На фото з місця видно щонайменше дві пошкоджені вантажівки та легковик.

        Реклама
        Реклама

        На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

        Повітряну тривогу в Полтавському районі було оголошено о 17:58, вона тривала до 18:41. О 19:16 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину в південно-західному напрямку.

        Пошкоджені ударом БпЛА вантажівки на АЗС / Фото: Полтавська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини