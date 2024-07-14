На початку тижня в Україні збережеться сильна спека

У понеділок, 15 червня, в Україні буде спекотна погода, без опадів, лише в західних і північних областях вдень місцями короткочасні дощі, грози, повідомляє Укгідрометцентр.

Температура вночі 20-25°, на заході країни 17-22°; вдень сильна спека 35-39°, у більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека 40-41°, у більшості західних областей 29-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в понеділок суха спекотна погода з температурою вночі 23-25°, вдень сильна спека 36-38°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У вівторок, 16 липня, на більшій частині України спекотна без опадів погода, лише вдень у західних, місцями і північних областях короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 21-26°; вдень сильна спека 35-39°, у більшості південних і центральних областей місцями надзвичайна спека 40-41°; у західних областях вночі 17-22°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-36°. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

У вівторок у Києві буде спекотна погода. Температура вночі 23-25°, вдень сильна спека 35-37°. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків.