На початку тижня в Україні продовжиться поступове похолодання

У понеділок, 11 листопада, в Україні без істотних опадів, у західних областях уночі та вранці місцями туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях 0-5° морозу. Вдень 3-8° тепла, у південній частині та Закарпатті до 10°.

У Києві 11 листопада температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

У вівторок, 12 листопада, вдень у Карпатах невеликий дощ, в інших регіонах без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни 5-10°.

У Києві 12 листопада без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.