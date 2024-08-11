Суспільство

На початку тижня в Україні переважно без опадів, до +31°
11 Серпня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

У понеділок, 12 серпня, в Україні без опадів, лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, у південній частині країни вночі 17-22°, вдень 26-31°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

У вівторок, 13 серпня, в Україні без опадів, лише вдень у північно-східній частині місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині до 20°; вдень 20-25°, на півдні та Закарпатті 25-30°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.


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