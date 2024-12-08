На початку тижня в Україні очікується сльота

У понеділок, 9 грудня, вночі в західних областях, удень на Правобережжі країни та в Криму помірні, у південно-західній частині місцями значні дощі, у Карпатах із мокрим снігом; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах і на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, у Криму 11-16°.

У Києві 9 грудня – вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.

У вівторок, 10 грудня, на більшій частині територій України очікуються помірні дощі, у західних і північних областях із мокрим снігом. Вітер східний, південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень у західних і північних областях від 2° морозу до 3° тепла, на решті територій 1-6° тепла, вдень у південній частині 6-11° тепла, у Криму 11-16°.

У Києві 10 грудня – вночі помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.