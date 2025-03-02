Суспільство

На початку тижня в Україні – мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вранці туман
2 Березня 2025 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Сергій Козлов
Ілюстративне фото / Фото Сергій Козлов

У понеділок, 3 березня, вночі у південній частині та більшості північних областей України, вдень на крайньому півдні місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, на сході країни близько 0°.

У Києві 3 березня вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

У вівторок, 4 березня, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 4-9° тепла, у західних областях 9-14°, в східних областях 1-6° тепла.

У Києві 4 березня без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.


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