Суспільство

На початку тижня в Україні дощитиме, місцями пройдуть грози
23 Червня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

У понеділок, 24 червня, в Україні короткочасні дощі, місцями грози, у більшості західних, вночі та північних областях, на крайньому півдні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура на півдні та сході країни вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°.

У Києві в понеділок уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

У вівторок, 25 червня, на Лівобережжі України місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°; у південних областях вночі 16-21°, вдень 26-31°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.


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